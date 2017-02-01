01.02.2017 18:59:58

Elazığ İl Özel İdare: 47 - Bodrum Kırçiçeği Basketbol: 54

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Elazığ İl Özel İdaresi evinde karşılaştığı Bodrum Kırçiçeği Basketbol'a 54-47 mağlup oldu.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Elazığ İl Özel İdaresi evinde karşılaştığı Bodrum Kırçiçeği Basketbol'a 54-47 mağlup oldu.Bugün Elazığ İl Özel İdaresi Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmada Bodrum Kirçiçeği Basketbol sporcusu Shayann Raquel 19 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Elazığ İl Özel İdarespor'da ise Merve İnce'nin 13 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.Karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15 üstün kapatan Elazığ İl Özel İdarespor, devre arasına da 31-27'lik üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte yeniden oyun üstünlüğünü ele alan Muğla ekibi periyodu 40-39'luk üstünlükle geçti. Büyük heyecana sahne olan son periyotta daha az hata yapan Bodrum Kırçiçeği Basketbol, salondan 54-47'lik üstünlükle ayrılmasını bildi.