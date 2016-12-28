28.12.2016 17:48:22

Elazığ'dan Halep'e 11 tır yardım

Elazığ'da başlatılan 'Yardım Elini Uzat Halep Ölmesin' kampanyası çerçevesinde toplanan 11 tır yardım yola çıktı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Elazığ'da başlatılan "Yardım Elini Uzat Halep Ölmesin" kampanyası çerçevesinde toplanan 11 tır yardım yola çıktı.AK Parti Elazığ İl Teşkilatı tarafından başlatılan "Yardım Elini Uzat Halep Ölmesin" kampanyası kapsamında 5 bin 300 çuval un, 3 bin 100 battaniye, 16 giyim kolisi, 100 çift ayakkabı, 103 mont ve 12 koli ilaçtan oluşan 11 tır yardım toplandı. Toplanan yardımlar, bugün düzenlenen törenle Halep'e gönderildi.Elazığ halkı olarak her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduklarını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.AK Parti iktidarının Ortadoğu ve Türkiye'deki mazlumların değil tüm dünyadaki mazlumların sesi ve kulağı olmaya devam ettiğini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, "Türkiye'deki 3,5 milyon Suriyeliye gösterilen yardım ve destek bunun en önemli göstergelerinden biridir. Elazığ bu yardım ve destekleri en iyi yapan illerden biridir. İlimiz yardım sever ve vatansever insanların olduğu şehirdir. İlimizden belirli aralıklar devamlı değişik sivil kuruluşlarımızın kampanyalarıyla Suriye ve Irak'a yardımlar gönderiyoruz" dedi.Gönderilen yardım hakkına bilgi veren AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, 11 tırdan oluşan un, battaniye ve kıyafet yardımını yarın sabah Cilvegözü sınır kapısında Kızılay'a teslim edeceklerini kaydetti.