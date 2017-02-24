24.02.2017 10:30:23

Elazığ'daki TKP/ML-Konferans operasyonunda 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli 3 ilde TKP/ML-Konferans terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Elazığ merkezli 3 ilde TKP/ML-Konferans terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü TKP/ML-Konferans'a yönelik Elazığ'da çalışma yaptı. Polis ekipleri çalışma kapsamında Elazığ merkezli Kahramanmaraş ve Tunceli'de örgüt faaliyetleri yürüttüğünü belirlediği 12 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada bir adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde ifadeleri alınan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.