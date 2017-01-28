29.01.2017 01:43:55

Elazığ'daki 'Huzur-Güven' operasyonuna 500 polis katıldı

Türkiye genelinde başlatılan eş zamanlı 'Huzur-Güven' operasyonuna Elazığ'da 500 polis katılırken, 4 bin 336 şahıs sorgulandı, biri cezaevi firarisi 2 aranan şahıs yakalandı.

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Türkiye genelinde başlatılan eş zamanlı "Huzur-Güven" operasyonuna Elazığ'da 500 polis katılırken, 4 bin 336 şahıs sorgulandı, biri cezaevi firarisi 2 aranan şahıs yakalandı.İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde bugün akşam saat: 19.30-23.30 arasında 81 ilde eş zamanlı "Huzur-Güven" operasyonu yapıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 500 polisin katılımıyla yapılan operasyon iki aşamalı gerçekleşti.İlk aşamada polis, Elazığ'ın bağlantı yollarının bulunduğu Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Malatya güzergahlarında ve şehir içindeki mahalle bağlantı yollarında 21 yol kontrol noktası oluşturarak arama yapmaya başladı. İkinci aşamada ise kent merkezinde 31 ayrı noktada eş zamanlı olarak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine baskın yapıldı.500 polis ve narkotik köpeğinin de katıldığı 4 saatlik asayiş uygulamasında, toplam 4 bin 336 şahıs sorgulanırken, biri cezaevi firarisi 2 aranan şüpheli yakalandı. Kontrol edilen 368 araçtan 21'ine 5 bin 421 lira cezai işlem uygulanırken, 4 araçta trafikten men edildi.Polis, uygulama sırasında 4 şahsa kapalı mekanda sigara içmekten, iş yerlerinden de 3'üne mekanda sigara içirmek, 3'üne kimlik bildirimi yapmadan işçi çalıştırma, 1'ine ruhsatsız canlı müzik yapma ve 1'ine de iş yeri açma, çalıştırma ruhsatı olmadan işletmekten idari işlem yaptı. İş yerlerine ayrıca ilk aşamada 836 lira para cezası kesildi.