03.03.2017 17:19:44
Elazığ'daki FETÖ/PDY operasyonu
ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan eski milli eğitim personeli 11 şüpheliden 8'i tutuklandıElazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 27 Şubat'ta düzenlenen operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 eski milli eğitim personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.