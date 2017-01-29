29.01.2017 13:39:12

Elazığ'da zabıtasına hizmet içi eğitim

Elazığ'da zabıtalara hizmet içi eğitim verildi.

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Elazığ'da zabıtalara hizmet içi eğitim verildi.Elazığ Belediyesi, hizmette kaliteyi ve verimliliği artırmak amacıyla kültür merkezinde il genelindeki zabıta personellerine yönelik hizmet içi eğitim programı düzenledi. Zabıta personellerinin iletişim, bilgi ve becerilerini artırmak üzere düzenlenen eğitim programına, Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Selim Karakaya ve zabıta personellerinin yanı sıra ilçe ve belde belediyelerinin zabıta çalışanları da katıldı. Her ay periyodik olarak düzenlenecek seminerde Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Selim Karakaya, sinevizon gösterimi eşliğinde zabıtanın görev, yetki ve sorumlulukları ile halkla ilişkiler, iletişim, şehir düzeni, şehir estetiği, zabıta disiplini konularında sunum yaptı.Üç oturum halinde yapılan eğitim programı, katılımcılara sertifika verilmesiyle sona erdi.