12.02.2017 12:05:28

Elazığ'da yatırımlar için yeni dönem başladı

Elazığ Organize Sanayi Bölgesine yapılan yatırımların 6. bölge teşviklerinden yararlanacağının açıklanması üzerine Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, kentte yatırımlar için yeni dönem başladığını söyledi.

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Elazığ Organize Sanayi Bölgesine yapılan yatırımların 6. bölge teşviklerinden yararlanacağının açıklanması üzerine Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, kentte yatırımlar için yeni dönem başladığını söyledi.Elazığ Valiliği ile Elazığ TSO işbirliğinde düzenlenen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katıldığı toplantıda organize sanayi bölgesine yapılacak yatırımların 6. bölge teşviklerinden yararlanacağı müjdesi üzerine Elazığ TSO Başkanı İdris Alan değerlendirmede bulundu. Yaklaşık iki yıldan beri üzerinde çok yoğun bir şekilde verilen mücadelenin iş dünyasının beklediği şekilde sonuçlandığını belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Odamızın çok yoğun bir şekilde üyelerimizin ve kamuoyunun da şahit olduğu mücadelesi çok şükür sonuçlanmıştır. Ben öncelikle başbakanımıza, bakanımıza, valimize ve bu konuda bizleri destekleyen tüm kesimlere, özellikle de her zaman sesimiz olan tüm medya kuruluşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Elazığ'da yatırımlar için artık yeni bir dönem başlamıştır. Elazığ organize sanayide yeni yapılacak yatırımlar ve kapasite artımına gidecek tüm mevcut yatırımcılar artık 6. bölge teşviklerinden yararlanacak. Bu gelişme yatırım için bu müjdeyi bekleyen çok sayıda yatırımcının önünü açmıştır" dedi."2017 Elazığ'ın şaha kalktığı bir yıl olacak"2017 yılı Elazığ'ın yatırımlar açısından şaha kalktığı bir yıl olacağına değinen Başkan Alan, "Biz oda olarak bu konuda tüm yatırımcılarımıza elimizden gelen tüm desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada valiliğimiz ve kalkınma ajansımızla birlikte vermeye devam edeceğiz. Bu sürecin en iyi şekilde değerlendirilmesi hususunda öncelikle mevcut organize sanayinin en verimli şekilde değerlendirilmesi, tüm parsellerin amacına uygun hale getirilmesi, atıl işletmelerin ekonomiye kazandırılması, yeni organize sanayi bölgeleri için hızlı hareket edilmesi gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyorum. Elazığ'ın Cazibe Merkezleri Programı ve teşviklerde 6. bölge destekleriyle elde ettiği avantajları iş dünyasına en iyi şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Bu amaçla Ankara'da ve İstanbul'da iş adamlarımızla bir araya gelerek program hakkında detaylı bilgilendirmeler yapacağız. 27 Şubat 2017 tarihinde sona erecek olan programın birinci çağrı dönemi için ilimizin marka yatırımlar kazanmasını arzu ediyoruz. Bu düşüncelerle, sürecin ilimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.