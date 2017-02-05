05.02.2017 15:52:30

Elazığ'da yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da bir evin garaj bölümünde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Elazığ'da bir evin garaj bölümünde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Yangın, merkez Aksaray Mahallesi Saray Sokak'taki müstakil bir evin garaj kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haşim Tektemur'a ait garaj ve kömürlük olarak kullanılan evin giriş bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören Tektemur, aracını ve 2 ineğini dışarı çıkarıp, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, odun, kömür ve izolasyon malzemelerinin tutuştuğu yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Yangında Haşim Tektemur ve eşi ile bitişik evde bulunan komşularının biri engelli 3 çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Komşu Kenan Karabaş, "Evde engelli çocuğuma bakarken bitişikteki komşu evde yangın çıktı. Engeli çocuğum ve diğer 2 çocuğum dumandan etkilendi. Ev toprak olduğu için su çekti" dedi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.