13.02.2017 17:04:14

Elazığ'da yangın eğitimi

Elazığ'da Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü'ne, yangın eğitimi verildi.

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Elazığ'da Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü'ne, yangın eğitimi verildi.Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nde düzenlenen yangın eğitimi Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi. Sivil savunma koruyucu güvenlik önlemleri gereği yangın önleme ve söndürme işlemleri ile ilgili verilen eğitimde personele, yanma çeşitleri, sınıfları, önleyici tedbirleri, söndürme prensipleri, söndürücü maddeler, hangi yangına hangi söndürücü madde ile müdahale edileceği konularında bilgiler aktarıldı.Eğitimlerin ardından kurumun bahçesinde personelin katılımı ile yangın tatbikatı gerçekleştirildi.