11.02.2017 09:43:06

Elazığ'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Madde ile Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit ettiği 6 adrese önceki gün operasyon yapmıştı. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin de başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.