11.05.2017 20:10:41

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da 15 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik denetimlerde şüphe üzerine Diyarbakır istikametinden gelen bir araç durduruldu.

Narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı aramada, araç kapılarının iç kısmına gizlenmiş 15 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.