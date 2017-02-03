Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, akşam saatlerinde gelen tahliye kararının ardından cezaevinden salıverildi.
Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, akşam saatlerinde gelen tahliye kararının ardından cezaevinden salıverildi.
IHAAW195935-ASA/03-02-2017
- Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, akşam saatlerinde gelen tahliye kararının ardından cezaevinden salıverildi.
03.02.2017 19:59:35 TSI
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