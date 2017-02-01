01.02.2017 19:05:30

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da cip ile otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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Elazığ'da cip ile otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Malatya istikametine seyir halinde olan 23 HE 009 plakalı halk otobüsü ile 23 FK 613 plakalı cipçarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.