05.02.2017 00:15:50

Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da kaldırıma çarpıp önü havaya kalktığı iddia edilen otomobil bir ağacı ortadan ikiye böldü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.

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Elazığ'da kaldırıma çarpıp önü havaya kalktığı iddia edilen otomobil bir ağacı ortadan ikiye böldü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.Kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K., idaresindeki 23 HH 996 plakalı otomobil ile Zübeyde Hanım Caddesinden, Malatya Caddesine doğru seyir halindeyken, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan otomobil, havalanarak yaklaşık 6-7 metrelik ağaca vurup ikiye böldü.Kazada, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan araç sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza anında otomobilden fırlayan bir parçanın da 23 LD 191 plakalı minibüsün camına isabet etmesi sonucu maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.Kaza ile ilgili polis, soruşturma başlattı.