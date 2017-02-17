17.02.2017 10:23:10

Elazığ'da TKP/ML-Konferans terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Elazığ merkezli 3 ilde TKP/ML-Konferans terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığ merkezli 3 ilde TKP/ML-Konferans terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü TKP/ML-Konferans'a yönelik Elazığ'da çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışma kapsamında Elazığ merkezli Kahramanmaraş ve Tunceli'de örgüt faaliyetleri yürüttüğünü belirlediği 12 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada bir adet yivsiz av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.