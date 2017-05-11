11.05.2017 20:17:06

Elazığ'da terör operasyonu

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin koordinesinde Elazığ, Bingöl, Hakkari ve Erzincan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık ile örgüte malzeme temin ettikleri iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir tabanca, 22 tabanca fişeği, 2 el telsizi, örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.