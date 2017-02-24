SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Elazığ'da su şişelerinde kaçak şarap ele geçirildi
24.02.2017 17:40:25

Elazığ'da su şişelerinde kaçak şarap ele geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bir iş yerinde pet şişelere doldurulmuş kaçak şarap ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bir iş yerinde pet şişelere doldurulmuş kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mustafapaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine kaçak içki operasyonu yaptı. Operasyonda 58 adet 500 mililitrelik, 5 adet 5 litrelik ve 1 adet 19 litrelik su konulan pet şişeler içerisinde toplam 73 litre şarap ele geçirildi.

Kaçak şarapla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
    YORUM YAZ
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Binali Yıldırım iddiası!
Erdoğan Manisa'da ilk kez söyledi: İdam için referanduma gidilebilir
TSK: El Bab tamamen kontrol altında!
Erdoğan'ın Manisa fotoğraflarında olmayan isim
UEFA’da Beşiktaş’ın rakibi Olympiakos kimlerle karşılaştı?
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Mahkumlara af mı geliyor? Başbakan açıkladı
UEFA kura çekimi yapıldı; İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri
'Esad'ı güç kullanarak indirmeyi planlamıyoruz'
İbadi'den Irak hava kuvvetlerine 'Suriye'yi vur' emri
İtalyanlar açıkladı! Son 16 turunda Beşiktaş...
Suriyeli mülteciler referandumda oy kullanacak mı?
WhatsApp'ta artık bunu yapamayacaksınız!
Emeklilere müjde! Promosyonda otomatik ödeme şartları kaldırıldı!
Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan olacak mı?
AP Raportöründen 'Siz yokken FETÖ vardı' mesajı!
Başbakan: 'Evet' çıkarsa biz bittik' diyor; biteceksiniz
Süper Ligde Konyaspor'dan Trabzonspor'a bilet şoku
PKK destekçisi o isim Belçika'da Bakan oldu!
Erdoğan'a suikast girişiminde 'kırmızı tişörtlü sivil' gizemi
'AB, Türkiye’yi üye olarak almayacak'
'Hayır'a linç var da 'Evet'e yok mu?
Cenevre'de 'muhalefet' krizi çıktı
Trump güvenli bölge için 'taahhüt istiyor'
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Suudi Arabistan'da F-16 savaş uçağı düştü
Suudi Arabistan'da F-16 savaş uçağı düştü
Suudi Arabistan'ın Necran kenti civarında Ürdün'e ait bir F16 savaş uçağının teknik arıza sonucu düştüğü, pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.
24.02.2017 18:23:34
Erdoğan'dan idam açıklaması
Erdoğan'dan idam açıklaması
Manisa’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet isterse gerekirse idam için de referandum yolunun açılabileceğini söyledi.
24.02.2017 17:40:37
Ayvalık'ta 33 göçmen yakalandı
Ayvalık'ta 33 göçmen yakalandı
Ayvalık'da 33 göçmen yakalandı, 5 organizatör gözaltına alındı.
24.02.2017 17:14:44
El Bab'da yaralanan 3 asker Kilis'te
El Bab'da yaralanan 3 asker Kilis'te
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ele geçirilen El Bab kentinin güneyinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan 3 asker, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
24.02.2017 16:07:08
Yüksekova'da toprağa gömülü silah bulundu
Yüksekova'da toprağa gömülü silah bulundu
Yüksekova'da, 19 Şubat'ta yakalanan PKK'lı E.Ş.'nın yer göstermesi sonucu toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.
24.02.2017 16:00:12
Samsun'da 20 kişiye FETÖ gözaltısı
Samsun'da 20 kişiye FETÖ gözaltısı
Samsun'da ByLock kullandıkları belirtilen 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
24.02.2017 15:54:54
El Bab'da bombalı saldırı: 41 ölü
El Bab'da bombalı saldırı: 41 ölü
Askeri kaynaklar, El Bab'ın 3-4 kilometre kuzeybatısında bulunan Susiyan yerleşim yerindeki ÖSO kontrol noktasına IİŞİD tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında 6 ÖSO unsuru ve 35 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
24.02.2017 15:34:06
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
Barzani: Ortadoğu haritasının yeniden çizilme zamanı geldi
AK Parti-MHP yakınlığının tarihi...
AK Parti-MHP yakınlığının tarihi...
'FETÖ Rus uçağını düşürme benzeri bir eylem yapabilir'
'FETÖ Rus uçağını düşürme benzeri bir eylem yapabilir'
Referandumun ilk reklam filmi: Geleceğe cüret edin
Referandumun ilk reklam filmi: Geleceğe cüret edin
PKK destekçisi o isim Belçika'da Bakan oldu!
PKK destekçisi o isim Belçika'da Bakan oldu!
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Soylu: Hadi et de göreyim şimdi özerklik
Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
Bakan İstanbul depremi için tarih verdi
Gülen'in kod adı ortaya çıktı
Gülen'in kod adı ortaya çıktı
'Hükümet 'Suriye'de zalim bir rejim var' demek için Suriyelileri Türkiye'ye davet etti'
'Hükümet 'Suriye'de zalim bir rejim var' demek için Suriyelileri Türkiye'ye davet etti'
AP Raportöründen 'Siz yokken FETÖ vardı' mesajı!
AP Raportöründen 'Siz yokken FETÖ vardı' mesajı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları