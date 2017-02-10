10.02.2017 09:55:32

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

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Elazığ'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Olay, merkez Sarayatik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda şahıslardan birinin av tüfeği ile ateş etmesi sonucu Hanifi A. (30) elinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.