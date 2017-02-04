04.02.2017 23:05:07

Elazığ'da 'Şehitlere Saygı Konseri'

Elazığ'da Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı'nın sahne aldığı 'Şehitlere Saygı Konseri' büyük ilgi gördü.

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Elazığ'da Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı'nın sahne aldığı 'Şehitlere Saygı Konseri' büyük ilgi gördü.Elazığ Valiliği, Belediyesi, Fırat Üniversitesi (FÜ), Ticaret ve Sanayi Odası, Musiki Konservatuvarı ile Şehitler Derneği işbirliğiyle Türk Halk Müziğinin usta yorumcusu Esat Kabaklı tarafından 'Şehitlere Saygı Konseri' verildi.FÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Konsere, Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Tahir Öztürk, Ömer Serdar, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, kurum müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Konser, İstiklal marşının ve Kur'an tilavetinin okunması ile başladı. 15 Temmuz anısına izletilen sinevizyon gösterisinin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı sahne aldı.Türk Halk Müziğinden eserlerin okunduğu gecede katılımcılar bazen Kabaklıya eşlik etti. Büyük ilgi gören konserde bazı katılımcılar ise Türk bayraklarını salladı.