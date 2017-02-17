17.02.2017 10:29:24

Elazığ'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmada 5 şüpheli tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüt üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı belirlenen 5 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Bir şüphelinin arandığı öğrenildi.