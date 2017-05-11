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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
11.05.2017 20:38:21

Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

Elazığ merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım, yataklık ve malzeme temininde bulunan 21 şüpheli tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen şüphelilere yönelik jandarma ekipleri Elazığ merkezli Bingöl, Hakkari ve Erzincan'da eş zamanlı olarak operasyonlar yaptı. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 1 tabanca, 22 adet tabanca fişeği, 2 el telsizi, örgütsel doküman ve dijital verilerin ele geçirildiği öğrenildi.

1 şüphelinin arandığı operasyon ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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