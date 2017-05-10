10.05.2017 17:33:43

Elazığ'da kültür turları başladı

Elazığ'da 'Kültür turları' kapsamında kadınlar, Palu ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

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Elazığ'da 'Kültür turları' kapsamında kadınlar, Palu ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bayanlara yönelik tarihi ve turistik mekanları kapsayan "Kültür turları" başladı. İlk tur, Belediye Spor Merkezlerindeki kadınlara yönelik gerçekleştirildi. Gezide kadınlar, Palu ilçesinde bulunan Palu Kalesi, medreseler, camiler ve birçok türbeyi ziyaret etti.Düzenlenen kültür etkinliğinden dolayı mutlu olduklarını belirten Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, "Biz de belediye olarak ev sahipliği yapmak istedik. Bu tür gezilerin insanlarımızın ufkunu açacağını, kültür ve turizme çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bu tür gezi programlarının bundan sonrada devam ederek Elazığ'ın tüm ilçelerini insanlarımıza tanıtarak en azından insanımızın kendi bölgesindeki tarihi kültürel yerlerin tanıtımına katkı sağlamak için devam etmesi gerektiğine inanıyorum"dedi.