09.05.2017 16:03:01

Elazığ'da kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren sanığın davası

Hastanede kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla öldürüp, eşini ve bir hasta yakınını yaralayan sanığa, 2 kez müebbet ve 21 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Elazığ'da hastanede kayınvalidesi ve kayınbiraderini silahla öldürüp, eşini ve bir hasta yakınını yaralayan sanık, 2 kez müebbet ve toplam 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, mağdur, maktul yakınları ve avukatları hazır bulundu. Sanık Ümit Gürgüzel, tutuklu bulunduğu Malatya'dan Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Ümit Gürgüzel, eşinin ailesinin hayatı kendisine zindan ettiğini söyledi.

Daha önce evde av tüfeği ile intihar girişiminde bulunduğunu ifade eden Gürgüzel, "İş yerimi ve evimi bastılar. Terör örgütü ile tehdit ettiler. Evden kaçtım. İş yerimi kapattım. Psikolojim bozuldu, ilaç tedavisi görmeye başladım." dedi.

Gürgüzel, şunları kaydetti:

"Olay günü eşim arayarak çocuğun nefesinin kesildiğini ve morardığını söyleyerek gelmemi istedi. Hastaneye götürdük, doktor yapılan tahlillerin ardından bir şeyi olmadığını söyledi. Ne olduğunu anlamak için müşahade altına aldı. Kaynanam bana, 'sana evlat acısı yaşatacağım' diyordu. Çocuğumu kurtarmak istiyordum. Aldığım ilaçların etkisindeydim. Kayınbiraderim Faruk hastanede önümü keserek çocuğumun yanına gitmeme izin vermedi. Aldığım ilaçların etkisindeydim. Kimseye zarar verme düşüncem yoktu. Bir baba olarak çocuğumu kurtarmak istedim."

Tuba Gürgüzel de Ümit Gürgüzel'in anne ve babasından destek alarak önceden bu olayı tasarladığını düşündüğünü savundu.

Onların da yargılanmasını ve cezalandırılmasının isteyen Gürgüzel, "Ümit bana 'seni ve anneni öldüreceğim' demişti. 'Babamı neden öldürmüyorsun' diye sorduğumda da 'o da sizin acınızla yaşayacak' demişti." diye konuştu.

Tuba Gürgüzel'in babası ise olayın yaşandığı gece olay yerine gittiğinde Ümit Gürgüzel'in babasının orada olduğunu anımsatarak, "Eğer azmettirici değilse neden müdahale edip oğlunu engellemedi. Oğlu ne kadar suçlu ise babası da o kadar suçludur. Cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından, sanık Gürgüzel'e, kayınvalidesi Zeynep ve kayınbiraderi Faruk Demir'i "kasten öldürmek" suçundan 2 kez müebbet, eşi Tuba Gürgüzel'i "öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl, çocuğunu hastaneye götüren Serdar Çiftçibaşı'nı "yaralamak" suçundan 9 ay, hastane güvenlik görevlileri Murat Taş ve Zeynep Karabulut'u "görevi yaptırmamak için direnmek" ve "tehdit" suçlarından 9'ar ay ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın almak veya taşımak veya bulundurmak" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira para cezası verdi.

- Olay

Tuba Gürgüzel, 6 Aralık 2016'da rahatsızlanan bir haftalık bebeğini eşi ve annesiyle tedavi için Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Harput Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisine götürmüştü.

Ümit Gürgüzel'in, hastanede önceden aralarında husumet bulunan kayınvalidesi, eşi ve kayınbiraderine silahla ateş etmesi sonucu Zeynep Demir olay yerinde hayatını kaybetmiş, Faruk Demir de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayda, Tuba Gürgüzel ile rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren Serdar Çiftçibaşı yaralanmıştı. Kaçan zanlı Ümit Gürgüzel, polis ekiplerince yakalanmıştı.







