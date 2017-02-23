23.02.2017 14:51:40

Elazığ'da kayınpeder cinayetine 15 yıl hapis

Elazığ'da kayınpederini öldürüp 3 kişiyi de yaralayan şahsa cinayetten 15 yıl, yaralama suçlarından ise 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Elazığ'da kayınpederini öldürüp 3 kişiyi de yaralayan şahsa cinayetten 15 yıl, yaralama suçlarından ise 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.Olay, 30 Ekim 2015 tarihinde merkez Sanayi Mahallesi Kapçık Sokak'ta meydana gelmişti. Selçuk Baysak'ın eşi S.B., 5 ay önce evi terk ederek babası Fethi Aktaş'ın (56) evine gitmişti. Bunun üzerine Selçuk Baysak, kayınpederi Aktaş'ın evinin bulunduğu sokağa gitmiş, çıkan olayda yanında bulunan tüfekle ateş etmişti. Olayda, Fethi Aktaş ölmüş, Şemsettin Ayyıldız, Tahir Dağdelen ve Murat Aktaş yaralanmıştı.Olaydan sonra tutuklanan sanık Selçuk Baysak ile tutuksuz yargılanan kardeşi U.B.'nin yargılanması bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tamamlandı.Duruşmaya tutuklu sanık Baysak ile kardeşi ve taraf avukatları katıldı. Savcı, sanığın kayınpederini kasten öldürme suçundan TCK/81, 1 maddesi gereğince, yaralama suçundan da 3 kez TCK/86, 1 ve 2 maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep ederek, haksız tahrik maddesinin de uygulanmasını istedi.Müşteki avukatı, tüfeği kullanan sanığın kardeşinin de suça iştirak ettiği gerekçesiyle her ikisinin birlikte planlayarak kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.Sanık avukatı, müvekkilinin kardeşinin kurtarmak isterken olayın istemeden gerçekleştiğini belirterek, tahliyesini, mahkemenin aksi takdirde ise haksız tahrik maddesinin uygulanması gerektiğini savundu.Son sözü sorulan tutuklu sanık Selçuk Baysak, "Olaydan dolayı pişmanım, bana keser fırlattılar, o sırada yere doğru eğilirken tüfek ateş aldı. Takdir mahkemenin" dedi.Mahkeme heyeti cinayet şüphelisi sanık Baysak'a ilk önce müebbet hapis cezası verdiğini ancak haksız tahrik maddesini uygulayarak cezasını 15 yıla düşürdüklerini açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında ayrıca 3 kişiyi yaralama suçundan ise 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdiklerini belirtti. Tutuksuz yargılanan U.B. hakkında ise beraat kararı verildi.