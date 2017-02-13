13.02.2017 12:14:55

Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi' çalıştayı başladı

Elazığ'da, 'Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi 2' projesinin 3'üncü çalıştayı başladı.

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Elazığ'da, "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi 2" projesinin 3'üncü çalıştayı başladı.Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye İş Finansmanı tarafından hayata geçirilen "Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi 2" projesinin 3'üncü çalıştayı Elazığ'da başladı. 4 gün sürecek olan çalıştayda, Elazığ'ın yanı sıra Malatya, Erzincan ve Batmandan gelen farklı kurum çalışanlarına eğitim seminerleri verilecek.Kendisinin yaşına rağmen yeni şeyler öğrendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, "Hayat boyu öğrenme, hayatımızı her safhasında kendini çok güzel bir şekilde geliştirip devam etmektir. Bu konuya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yıllarda çok önem veriliyor. Bizde illerimizde eğitim kurumları olarak bu konuya son derece önem veriyoruz. Çalıştayın ilimizde 3'üncüsü yapılmaktadır. Elazığ'a verilen bu önemin biz farkındayız. Elimizden gelen tüm gayretimizi göstereceğiz" dedi.Projenin amacı hakkına bilgi veren Hayat Boyu Öğrenme Elazığ Şube Müdürü Ferhat Emre, şunları kaydetti:"Avrupa Birliği ve Türkiye İş Finansından tarafından yürütülen 'Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi 2' projesi kapsamında bakanlığımız, hayat boyu öğrenmeye dair farkındalığı artırmak, hayat boyu öğrenmeye katılım oranın artırılmasını sağlamak ve bu yönde insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu vesile ile ilimizde 3'üncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek olan çalıştayın ilimize ve bölgemize katkı sağlamasını temenni ediyorum."