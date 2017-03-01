01.03.2017 17:46:42

Elazığ'da FETÖ sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan polis ve öğretmenlerin yargılanmasına devam edildi.

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Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan polis ve öğretmenlerin yargılanmasına devam edildi.Elazığ'da FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında silahlı terör örgütü üyeliğinden tutuklanan polis ve öğretmenlerin yargılanması 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Aralarında emniyet amiri ile komiser yardımcılarının da bulunduğu Kanun Hükmündeki Kararname ile ihraç edilen polis ve öğretmenlerden oluşan 14 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.14 sanık mahkemede haklarında örgütün gizli haberleşme ağı "Bylock"u kullandıkları iddialarını kabul etmeyerek, Bank Asya'daki hesaplarının da örgüte destek olmak için açmadıklarını ileri sürdü.Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların, tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmaları ileri bir tarihe erteledi.