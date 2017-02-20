20.02.2017 17:02:28

Elazığ'da çimento fabrikasının taşınması

Elazığ Sivil İnisiyatif Birliği (ESİB) tarafından, çimento fabrikasının kentin dışına taşınması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

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Elazığ Sivil İnisiyatif Birliği (ESİB) tarafından, çimento fabrikasının kentin dışına taşınması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenlendi.Çimento fabrikasının kentin dışına çıkarılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek için Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısına ESİB üyeleri katıldı. Çimento Fabrikasının Elazığ'ın gelişiminde engel teşkil ettiğini aktaran ESİB Sözcüsü Ali Koç, "40 yıldan beri dile getirilen çimento fabrikası meselenin biran evvel çözüme kavuşturulması gerekli. Biz aynı düşünce ile yolumuza devam ediyoruz. Çimento fabrikasının Elazığ'ın gelişiminde bir engel teşkil etmesi nedeniyle kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.Çimento fabrikasının kentin dışına kaldırılması ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Koç, "Çimento fabrikasının kaldırılması için valimizi, milletvekillerimizi, belediye başkanımızı, siyasi parti il başkanlarını ziyaret ettik. Yaptığımız ziyaretler neticesinde herkes, bu konunun sonuna kadar arkasında olacağı ifade etti" diye konuştu.