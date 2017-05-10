10.05.2017 22:30:45

Elazığ'da camiler doldu taştı

Elazığ'da Berat Kandili'nde camiler doldu taştı.

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Elazığ'da Berat Kandili'nde camiler doldu taştı.Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde camiler doldu taştı. Elazığ'da da Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camileri dolduran Müslümanlar ellerini semaya açıp dua etti.Camilerin dolduğu gecede dışarıda kalan cemaat de cami avlusunda yer bularak geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi.