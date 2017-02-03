03.02.2017 15:44:16

Elazığ'da 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' çalışmaları başladı

İş arayan, veren ve çalışanlarla bir araya geldiklerini belirten Türkiye İş Kurumu (İşkur) Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Ankara'ya döndükten sonra bununla ilgili gerekli politika ve mevzuat hazırlıkları yaparak dertlere çare olmak istediklerini söyledi.

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İş arayan, veren ve çalışanlarla bir araya geldiklerini belirten Türkiye İş Kurumu (İşkur) Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Ankara'ya döndükten sonra bununla ilgili gerekli politika ve mevzuat hazırlıkları yaparak dertlere çare olmak istediklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Milli Seferberlik" için çalışmalara başlanılmasının ardından İşkur Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daire başkanları ile Elazığ'a geldi. Özkan, beraberindeki heyetle, İşkur İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Kurumda İl Müdürü Abdullah Balcı'dan bilgi alan Özkan daha sonra açıklamalarda bulundu.Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı tarafından "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" adında bir çalışma başlatıldığını belirten Özkan, "Ana sloganımız, 'Alın ve Akıl Teriyle Milli Seferberlik'tir. Milli seferberlik kapsamında bakanlığımız bürokratları ülkemizin birçok ilinde bugün itibariyle gitmiş bulunmaktalar. Elazığ ile birlikte 12 ilde daha faaliyetler devam ediyor. Ülke çapında baktığımızda bugüne kadar 50 ilimizi ziyaret ettik" dedi."Teşvikleri tüm taraflara aktaracağız"İş arayan, veren ve çalışanlarla bir araya gelerek çalışma hayatına ilişkin sorunları dinleyeceklerini vurgulayan Özkan, "Yerinde sizlerden duymak ve Ankara'ya döndükten sonra bununla ilgili gerekli politika ve mevzuat hazırlıkları yaparak dertlere çare olmak istiyoruz. Bütün taraflar bir arada olmak durumunda ve bizde tüm tarafları burada dinlemek için geldik. İstihdama katkı sağlama hedefiyle kayıt dışı istihdamla mücadelede tarafların görüşlerini alacağız. Birlikte mücadeleye davet edeceğiz. Bakanlığımızın ilgili birimlerinin teşviklerini de tüm taraflarla birlikte onlara aktaracağız. Daha iyiye nasıl gidebilirizin çözümlerini hep birlikte paylaşacağız" diye konuştu."Promosyon konusunda çok istekli banka var"Emeklilerin kuyrukta sıra beklememesi için 23 banka ile çalıştıklarını ifade eden SGK İnşaat Emlak Daire Başkanı İsmail Ertüzün ise, "Bunun sebebi ise emeklilerin banka kuyruklarında sıra beklememesiydi. Özel bankalar sosyal güvenlik sistemiyle çalışmaya alıştılar. Bizde onlarla iyi çalışıyoruz. Promosyon konusunda bu sistemin içerisine gireceklerini düşünüyoruz. Bu konuda çok istekli bankalar var. Yakın zamanda bir imza töreninde vatandaşlarla paylaşacağız. Vatandaşımız arzu ettiği her bankaya dilekçesini yazdıktan sonra bir ödeme dönemi sonrasında arzu ettiği bankaya geçebilir. Sadece bankadan kredi kullanmışsa ve kredi karşılığında emekli maaşını garantilemişse o bitinceye kadar değiştiremiyor. Bunun için kurumumuza gelmesine gerek yok. E-Devlet ve banka şubelerinden bunu yapması mümkün" dedi.Daha sonra, heyet kentteki odalar, işverenler ve çalışanlarla çeşitli toplantı ve ziyaretlerle bir araya geldi.