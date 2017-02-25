25.02.2017 15:29:17

Elazığ'da, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' bilgilendirme toplantısı yapıldı

Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' çağrısı doğrultusunda işletmelere yeni teşvik programı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' çağrısı doğrultusunda işletmelere yeni teşvik programı bilgilendirme toplantısı yapıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca başlatılan, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Elazığ Müdürlüğü tarafından işletme yöneticilerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. EOSB Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programa Vali Murat Zorluoğlu, EOSB Başkanı Suat Öztürk, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı ve işletme yöneticileri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma hayatında milli seferberlik ilan ettiğini belirten Vali Murat Zorluoğlu, "2017 yılında her istihdam edilen kişinin iş yerine olan maliyetinin üçte birini devlet ödüyor. 2016 yılı Aralık ayından itibaren alınan işletmelerin aldığı her personel için ödenen paranın bin 400 TL'sini işletme 777 TL'sini devlet ödüyor. Bu 2017 yılı boyunca devam edecek. Bu devletimizin sağladığı önemli desteklerden bir tanesidir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin geçtiği zor süreçte ekonominin gelişmesi ve işsizliğin önlenmesi için milli seferberlik çağrısı yaptığını aktaran Zorluoğlu, "Milli seferberlik çağrısı karşılık buldu. Benim yatırımcılarımızdan isteğim devletimizin verdiği imkanlardan yararlanarak Türkiye'nin geçtiği bu zor günlerde ülkemiz için bazı fedakarlıklardan bulunmasıdır. Hepimiz bu fedakarlıklarda bulunmak zorundayız. Çocuklarımıza, torunlarımıza kalkınmış, gelişmiş bir ülke bırakmak istiyorsak kendi üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeliyiz" diye konuştu.Cazibe merkezleri programı kapsamında EOSB'nin 6. bölgenin şartlarından yararlanacağını dile getiren EOSB Başkanı Suat Öztürk, "Cazibe Merkezleri Programı'na ciddi manada ilgi var. OSB olarak arsa konusunda problemimiz yok. 600 hektar olanımızda şuanda 130 hektarlık kullanmadığımız alan var" şeklinde konuştu.Milli seferberlik alanında Türkiye genelinde 8 heyet oluşturulduğunu vurgulayan İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı, "Biz işverenlerimizi istihdam konusunda bilgilendirmek, görüş ve önerilerini alarak çalışmalarımızı buna göre düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından soru cevap şeklinde devam eden program EOSB bünyesinde İŞKUR ofisinin açılmasıyla sona erdi.