30.07.2017 16:24:57

Elazığ'da 6 saat sonra ormanda bulundu

Baskil ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu, 6 saat sonra evinin 3 kilometre uzağında ormanlık alanda bulundu.



Olay, ilçeye bağlı Beşbölük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Azra Güzey, evden oyun oynamak için dışarı çıktı. Annesi kontrol etmek için dışarı çıktığında kızını göremedi. Bir süre kendi çabalarıyla köy içerisinde kızlarını arayan aile, bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine jandarma ile birlikte AFAD ekipleri de sevk edildi. Köylülerin de katıldığı ve yaklaşık 6 saat süren arama çalışmaları sonrasında küçük kız, evinin 3 kilometre uzağında AFAD ve jandarma ekipleri tarafından ağaçlık alanda tek başına bulundu.



Asker şapkası giydirilen küçük kız daha sonra gözü yaşlı bir şekilde çocuklarını arayan aileye teslim edildi.





