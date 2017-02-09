09.02.2017 17:19:19

Elazığ'da 38 mahallede bakım ve temizlik çalışması başlatıldı

Elazığ Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi genelinde bakım ve temizlik çalışması başlatıldı.

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Elazığ Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi genelinde bakım ve temizlik çalışması başlatıldı.Elazığ'da, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğünden toplam 215 personelin katılımıyla 38 mahallede bakım, onarım ve temizlik çalışması yapılıyor. Başlatılan çalışmayla birlikte, kış şartlarının olumsuz etkileri sonucu tahribata uğrayan bulvar, cadde ve sokaklar bakıma alınıyor. Ekiplerin sürdürdüğü çalışma programı çerçevesinde başta ana arterler olmak üzere tahribata uğrayan yollarda asfalt bakım çalışması gerçekleştirilirken, bir yandan da kaldırımlarda tahribata uğrayan kaldırım taşı, parke, bordürler yenileniyor. Yapılan çalışma doğrultusunda ekipler tarafından ara sokaklardaki yol, kaldırım kenarları ile park ve bahçelerdeki kar, buz kalıntıları titizlikle temizleniyor.Kış şartlarının oluşturduğu olumsuzlukların giderilerek hijyen sağlanması amacıyla sürdürülen çalışmalarla bulvar, cadde, sokak, park, bahçe, meydan, üstgeçitler özenle temizleniyor. Ekipler şehrin ortak yaşam alanlarında sürdürdüğü çalışmalarla bir yandan süpürme çalışmaları, bir yandan da yıkama çalışmaları devam ettirirken, otobüs durakları gibi yoğun kullanılan noktalar da buharlı araçlarla dezenfekte ediliyor. Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından, yağmursuyu kolektör hat ve ızgaralarının işlevselliğini korumak amacıyla şehir genelindeki ızgaraların temizlik ve bakımları gerçekleştiriliyor. Mevsim koşulları ve çeşitli malzemelerin birikmesi sonucu yağmursuyu hatları ve ızgaralarda oluşan birikintiler, ekipler tarafından temizleniyor.Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kış şartları nedeniyle oluşan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla başlatılan bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının şehrin 38 mahallesinde sürdürüleceği kaydedildi.