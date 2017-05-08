09.05.2017 13:00:04

Elazığ'da 374 gram esrara 8 yıl 4 ay hapis cezası

Elazığ'da 374 gramla yakalanan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Elazığ'da 374 gramla yakalanan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Elazığ Adliyesi 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 374 gram esrarla yakalanan zanlı Bahattin B. hakkındaki davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık ile avukatı katıldı.Savcı mütalaasında sanık Bahattin B.'nin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaayı kabul etmeyen sanık avukatı, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesi istedi.Son sözü sorulan sanık Bahattin B. ise babasının hasta olduğunu, eşinin de bir süre önce vefat ettiğini belirterek hakkında tahliye kararı verilmesini istediğini söyledi.Sanığın uyuşturucu ticareti suçunu işlediği kanısında olduklarını belirten mahkeme heyeti, 8 yıl 4 ay hapis ile bin lira adli para cezası verdiklerini, yurt dışı yasağı koyarak tahliye ettiklerini açıkladı.