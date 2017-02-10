10.02.2017 17:38:23

Elazığ'da 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunun inşası devam ediyor

Elazığ Belediyesi tarafından, 5 Ağustos 2016 tarihinde temeli atılan 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda inşa çalışmaları hızla ilerliyor.

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Elazığ Belediyesi tarafından, 5 Ağustos 2016 tarihinde temeli atılan 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda inşa çalışmaları hızla ilerliyor.Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde yapımı devam eden bin kişilik 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu inşaatında betonarme çalışmalarının ardından çatı kısımlarının yapım aşamasına gelindi. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu yapımı tamamlandıktan sonra birçok müsabakaya ev sahipliği yapmanın yanında konferans, söyleşi, konser gibi çeşitli sosyal etkinlikler içinde kullanılabilecek. Vatandaşların daha verimli zaman geçirebilmesi ve kaliteli bir mekânda spor yapabilme imkanına kavuşabilmesi için Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen birçok semt sahasının yanı sıra 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'n bünyesindeki soyunma odaları, geniş tribün, fuaye alanları, voleybol, basketbol ve hentbol sahaları kente önemli bir değer kazandıracak.Bir spor salonu olmanın ötesinde çok fonksiyonlu bir tesis özelliği taşıyan 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda, mevsim koşullarının normale dönmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren ekipler, salonun donanımlı bir spor tesisi olması üzere çalışmalarını sürdürecek.