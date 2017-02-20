20.02.2017 17:17:08

Elazığ Belediyesi 'Uygulanmış Proje Dalı Ödülünü' kazandı

Elazığ Belediyesi tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Kültür Park, Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden 'Uygulanmış Proje Dalı Ödülünü' kazandı.

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Elazığ Belediyesi tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Kültür Park, Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden 'Uygulanmış Proje Dalı Ödülünü' kazandı.Süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı proje alanında Türkiye'nin en prestijli ödülü olan PLANT Ödülleri 2015-2016, İstanbul'da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı sektöründe en iyilerin ödüllendirildiği geceye, AK Parti Şehir ve Kültür'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri, sektör temsilcileri, peyzaj mimarları, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı. Daha önce dünyanın en saygın ve prestijli marka yarışması Golden City Awards (Altın Kentler Yarışıyor) 2016'da 'En İyi Toplu Yaşam Alanı Projesi' dalında Elazığ Belediyesi'ne birincilik ödülünü kazandıran Kültür Park, Türkiye'nin en prestijli ödülü olan PLANT Ödülleri 2015-2016'da Elazığ Belediyesi'ne 'Uygulanmış Proje Dalı Ödülünü' kazandırdı.Uygulanmış Proje Dalı Ödülünün kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Şehrin en merkezi noktasında bulunan ve rantı en yüksek olan 180 bin metrekarelik dev bir alanı, tam donanımlı bir hale getirerek, bir dinlenme alanı olarak hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Elazığ Belediyesi olarak şehrimizi geleceğe hazırlarken, şehrin bugününe değil geleceğine yatırım yapma hedefiyle çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projeler, Türkiye'nin ve hatta dünyanın en prestijli ödülleriyle ödüllendiriliyor. Kazandığımız ödüller çalışmalarımızda bizleri bir adım daha öteye taşıyor. Elazığ Belediyesi olarak bundan sonra da daha çok ödüllü çalışmalara imza atacağız. Elazığ'da yapmış olduğumuz çalışmaları yakından takip eden ve ödüle layık gören tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.