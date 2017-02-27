27.02.2017 14:36:09

Elazığ'a 2 milyarlık yatırım başvurusu

Cazibe merkezleri programı kapsamında 80'e yakın yatırımcı sayesinde kente yaklaşık 2 milyarlık bir yatırım geleceğini aktaran Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, yatırımların gerçekleşmesi durumunda 8 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

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Cazibe merkezleri programı kapsamında 80'e yakın yatırımcı sayesinde kente yaklaşık 2 milyarlık bir yatırım geleceğini aktaran Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, yatırımların gerçekleşmesi durumunda 8 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.23 ilin dahil edildiği Cazibe Merkezi Programında Elazığ'a yatırım yapmak isteyen iş adamlarının yoğun talep gösterdiği öğrenildi. Elazığ'dan 60'ın üzerinde başvuru olduğu, Ankara ve İstanbul'dan gelecek başvurularla rakamın 80'e çıkması bekleniyor. İşadamlarının başvurusunun yatırıma dönüşmesi halinde, kente 2 milyar liralık yeni yatırım yapılacak ve 8 bine yakın kişi de istihdam edilecek.Cazibe Merkezleri Programı kapsamında kente çok ciddi yatırımcıların proje başlattığını anlatan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Kalkınma ajansıdan almış olduğumuz bilgilere göre şuan ilimize müracaat eden firma sayısı 60'ın üzerindedir. Ankara ve İstanbul'u da bunun içine kattığın zaman 80'ini geçeceğini tahmin ediyoruz. Elazığ'da yatırım tutarı şuan 2 milyara yakın. Bunun Elazığ'da 8 bin insana istihdam sağlanacağı anlamına geliyor. Bu çok ciddi bir rakamdır" dedi.Elazığ'ın daha da güzel şeyleri hak etmesini beklediğini aktaran Alan, "Oda başkanı olduğumuz dönemde, ilimiz teşvikte hak ettiği yerde değildi. Cazibe merkezleri programına Elazığ'da dahil edildi. Elazığ'da 6. bölge teşviklerinden yararlandığından dolayı buraya ciddi bir şekilde yatırım akın etmeye başladı. Bu bizi Elazığ olarak mutlu ediyor. İlimiz inşallah bölgenin en hassas illerinden biri olacak. Geçiş ve güvenlik olarak uygun bir il. Yatırımcıların akınına uğrayacağından hiçbir şüphem ve tereddüdüm yok" diye konuştu.Bugün sona eren başvuru sürecinin devamına da değinen Alan," Bunun ikinci ve üçüncü ayağı da olacaktır. Dolayısıyla Türkiye içerisinden hemşerilerimizi ilimize davet ettik. Şimdi Avrupa ayağı da olacak. Almanya, Fransa ve Hollanda'ya da gideceğiz. Oradaki iş adamlarımızı da Elazığ'a davet edeceğiz. Tabi bu sadece Elazığlı iş adamları için değil ulusal bazda olacak. Oradan yatırım yapmak isteyen iş adamları da geldiği zaman Elazığ'da çok ciddi bir istihdam ortaya çıkacaktır" ifadelerinde bulundu.