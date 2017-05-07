07.05.2017 16:35:20

Elazığ 2. Amatör Kümede şampiyon Rüstempaşaspor

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Rüstempaşaspor şampiyon oldu.

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Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde Rüstempaşaspor şampiyon oldu.Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nin Play-Off final maçında Rüstempaşaspor ile Şekerspor karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu Sentetik Saha'da oynanan maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümünde de her iki ekip birbirlerine üstünlük sağlayamayınca seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı vuruşlarında Rüstempaşaspor kalecisi Faruk yaptığı 2 kurtarışla takıma şampiyonluğu armağan eden isim oldu. Penaltı vuruşlarından Rüstempaşaspor 4'te 4, Şekerspor ise yalnızca 1 penaltı vuruşunda gol atabildi.Maçın ardından Rüstempaşasporlu futbolcular büyük mutluluk yaşadı.Müsabakanın ardından ödül töreni düzenlendi. Rüstempaşasporlu futbolculara kupasını Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şahin Şerifoğulları verdi.