23.02.2017 10:11:55

El sanatkarlarından referanduma özel tasarımlar

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki el sanatkarlarından Ali Aşkın Akürek'in referanduma özel yaptığı 'evet' yazılı el işlemesi ürünler büyük ilgi görüyor.

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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki el sanatkarlarından Ali Aşkın Akürek'in referanduma özel yaptığı "evet" yazılı el işlemesi ürünler büyük ilgi görüyor.Türkiye referanduma kilitlenirken, ilçedeki el sanatkarları da özel tasarımlarını piyasaya çıkarmaya başladı. Ahlat'ta faaliyet gösteren el sanatkarları, referandum tarihinin belli olmasıyla birlikte referanduma özel tasarımlarını hazırlamaya hız verdi. Ahlat'ta filografi, kalografi, boncuk işlemeciliği, hat sanatı, bakır işlemeciliği ve maket gibi çeşitli el sanatlarıyla uğraşan Ali Aşkın Akürek, referanduma özel yaptığı bir birinden güzel tablolar ise büyük ilgi görüyor.El sanatkarı Akürek, gelen talebe göre AK Parti ve MHP logolarının bulunduğu 'evet' yazılı tabloların rağbet gördüğünü, şu ana kadar 'hayır' logolu bir tablo talebi gelmediğini kaydetti. Akürek, "Referanduma sayılı günler kala bizde el sanatkarları olarak tasarladığımız MHP ve AK Parti logolu 'evet' yazılı tabloları satışa sunuyoruz. Şu anda tablolar üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızda tarihiyle birleşen, devletinin yanında olan bir topluluk olduğu için gerçekten tablolarımıza büyük talep oluştu. Bu talebin karşısında çalışmalarımıza hız veriyoruz. Devletimiz bugün açmış olduğu cephelerde gerek El Bab'ta gerekse Fırat Kalkanı Harekatında ben de devletimizin daha da güçlü olabilmesi için, devletimizin bunun içerisinden çıkabilmesi için Ahlatlı bir el sanatkarı olarak bu referandumda 'evet' diyorum. Kararımız 'evet' olduğu için referanduma özel evet işlemeli ürünler hazırlıyoruz. Bu ürünlere de gereken talebi gösteren halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.