23.07.2017 18:59:09

El Kassam Tugaylarından askeri geçit töreni

İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze'de düzenledikleri askeri geçit töreninde, Mescid-i Aksa için mücadele eden Kudüs halkına seslenerek 'yanınızdayız' mesajı verdi.



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze şehrinin doğusunda, El Shojaeya bölgesinde askeri geçit töreni düzenledi. Tugaylar, askeri geçit sırasında, "Bu askeri geçit, 2014'de Gazze şeridinin işgali ile başlayan savaşın anısına ve Kudüs'teki Filistin halkına saldırmaya devam eden İsrail işgal güçlerine bir mesaj olarak düzenleniyor" ifadelerini kullandı.



El Kassam Tugayları, Kudüs'teki protestocuları desteklediklerini belirterek Mescid-i Aksa'ya müdahale etmeye devam eden İsrail ordusunu uyardı. Mescid-i Aksa için mücadele eden Filistinlilere seslenen El Kassam Tugayları, "Gazze halkı sizin yanınızda ve bedeli ne olursa olsun size her şeyi vermeye hazır. İsrail, Mescid-i Aksa'ya karşı yaptığı herhangi bir akılsızlığın bedelini ağır öder" dedi.



