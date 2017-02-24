24.02.2017 10:52:35

El Kaide polis merkezine saldırdı: 8 ölü

Güney Yemen'de sabah erken saatlerde, Ebyen şehrinin merkezindeki Zencibar kasabasında El Kaide tarafından Ennecde polis merkezine yapılan bombalı ara

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Güney Yemen'de sabah erken saatlerde, Ebyen şehrinin merkezindeki Zencibar kasabasında El Kaide tarafından Ennecde polis merkezine yapılan bombalı araç saldırısında 8 polis öldü, 9 polis de yaralandı.Mahalli kaynaklardan alınan bilgilere göre, odun yüklü bir kamyonet Ennecde polis merkezinin kapısında patlatıldıktan sonra El Kaide mensupları karakola silahlı saldırıda bulundu. Çatışmalar bir saat kadar sürdü. Saldırıda 8 polis hayatını kaybederken, 9 polis de yaralandı. Geçen ayın ortasında aynı mevkide El Kaide tarafından yapılan saldırıda 4 asker ölmüş iki asker de yaralanmıştı.