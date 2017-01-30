30.01.2017 14:29:44

El Kaide operasyonunda ölü sayısı 57'ye yükseldi

ABD'nin Yemen'de El Kaide'ye yönelik dün gerçekleştirdiği saldırıda ölü sayısı 57'ye yükseldi

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ABD'nin Yemen'de El Kaide'ye yönelik dün gerçekleştirdiği saldırıda ölü sayısı 57'ye yükseldi.ABD'nin dün Yemen'de El-Kaide'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıda ölü sayısı artıyor. Yetkililer, ölü sayısının 16'sı sivil olmak üzere 57'ye yükseldiğini bildirdi. Bayda'nın güney bölgesine yapılan saldırıda ölenlerin arasında 8 kadın ve 8 çocuğun da bulunduğu belirtildi. Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından Washington'un Yemen'deki militanlara yönelik ilk saldırısı oldu. Bölgedeki kaynaklara göre, saldırıda El-Kaide ile bağlantılı üç aşiret şefinin evi hedef alındı. Saldırıda Abdulraouf, Sultan al-Dhahab ve Saif Alawai al-Jawfi'nin öldürüldüğü aktarıldı. Apache tipi helikopterlerinin bir okula, camiye ve hastaneye de saldırı düzenlediği öğrenildi.Obama döneminde, Yemen ve Afganistan gibi diğer ülkelerdeki militanlara yönelik hava saldırıları arttırılmıştı.SON 24 SAATTE EN AZ 100 HUSİ ÖLDÜRÜLDÜYemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında süren yoğun çatışma nedeniyle son 24 saat içinde 100'den fazla Husi'nin öldüğü ifade edildi. En az 90 Husi'nin cesedi Kızıldeniz kıyısında bulunan ve Husilerin kontrolündeki Hudeyde kentindeki hastaneye, 19 askerin cesedi ise Aden'e götürüldü. Askeri kaynaklar ise, çatışmanın dün şiddetlendiğini bildirdi. Koalisyona ait savaş uçaklarının Hudeyde ve Muha güzergahında Husilere ait ikmal maddelerine saldırı düzenlediği öğrenildi.Husiler, 2014 yılının Eylül ayında başkent Sana'yı ele geçirdikten sonra Muha'da kontrolü sağlamıştı. Koalisyon tarafından desteklenen Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi destekçileri ise, stratejik Babül Mendep Boğazı 7 Ocak'ta operasyon başlatmıştı.Dünya Sağlık Örgütü, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Hadi'yi desteklemek için operasyon başlatmasından bu yana Yemen'deki çatışmalarda 7 bin 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak, BM'nin Yemen'deki İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick geçtiğimiz hafta 10 bin sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.