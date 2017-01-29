29.01.2017 19:17:05

El Kaide bir ABD askerini esir aldı

Yemenli yetkililerden yapılan açıklamaya göre, bir ABD askerinin El Kaide tarafından yakalandığı aktarılırken, ölen ve yaralanan Amerikan askerlerinin

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Yemenli yetkililerden yapılan açıklamaya göre, bir ABD askerinin El Kaide tarafından yakalandığı aktarılırken, ölen ve yaralanan Amerikan askerlerinin de bulunduğu bildirildi.ABD'nin Yemen'de El Kaide'ye yönelik operasyonuna ilişkin Yemen tarafından açıklama geldi. Yerel yetkililer, Bayda'ya düzenlenen operasyonda Şeyh AbdulRaowf El Dhhab, Şeyh Sultan El Dhhab'ın öldürüldüğünü bildirdi. Amerikan jetlerinin, El Kaide tarafından hapishane olarak kullanılan hedeflere yönelik operasyon gerçekleştirilmeden önce Gifah üzerinde uçtuğu aktarıldı. Amerikan güçlerinin zehirli gazlar kullandığı ifade edilirken, en az 30 El Kaide mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.Operasyona katılan bir Amerikan askerinin El Kaide tarafından yakalandığı aktarılırken, ölen ve yaralanan Amerikan askerlerinin bulunduğu belirtildi.