16.02.2017 12:58:32

El Fetih yönetimi: Filistin, 'iki devletli çözüm' konusuna bağlı

Filistin Devlet Başkanlığın'dan Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısı sonrasında açıklama yapıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan Filistin Devlet Başkanlığının açıklamasında, "1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve İsrail işgalini sonlandıran uluslararası kanunlar ve iki devletli çözüme bağlıyız" ifadeleri yer aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, ABD Başkanı Donald Trump ve uluslararası toplumun yeni "Yahudi yerleşim birimleri inşalarının durdurulması" yönündeki isteğine uyma çağrısı yapılan açıklamada, "2002'deki Arap Barış Girişimi ve uluslararası meşru kararlara dayanarak, herhangi bir dayatmadan uzak, istisnasız ve nihai bir çözüme varmak için güvenilir bir barış süreci yürütmeye hazırız" denildi.



HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Hamas ise ABD yönetimini, "İsrail yanlısı olmak ve Filistinlilerin haklarını inkar etmekle" suçladı.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail çatışmasının çözümü konusundaki açıklamalarını, "İsrail yandaşlığının artmasının tercümesi" şeklinde nitelendirdi.

"ABD yönetiminin açıklamaları İsrail'in Filistin halkına düşmanlığı ve topraklarına el koymasına bir kılıf sağlıyor" diyen Kasım, "Washington yönetimi eski konumundan geri çekildi. Bunun en açık göstergesi İsrail yanlısı olması ve Filistinlilerin haklarını inkar etmesidir" ifadelerini kullandı.



EL FETİH YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Kasım ayrıca, Filistin yönetimini "ABD'nin barış için ara bulucu olduğu ve çözümün müzakere yoluyla olduğu yanılgısından" vazgeçmeye çağırdı.



NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin uzun süredir takip ettiği "iki devletli çözüm" yaklaşımından farklı bir tablo çizerek, "İki devletli çözümün daha iyi olacağını düşünüyordum ama eğer İsrail ve Filistin mutlu olacaksa onların tercihi ne ise ben de onu kabul ederim." ifadelerini kullanmıştı

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