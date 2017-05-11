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El emeği göz nuru eserler sanatseverlerle buluştu
11.05.2017 10:12:47

El emeği göz nuru eserler sanatseverlerle buluştu

Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi Geleneksel Yıl Sonu Sergisi'nde el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.

Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi Geleneksel Yıl Sonu Sergisi'nde el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.

Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi Geleneksel Yıl Sonu Sergisi, sanatseverlerin yoğun katılımıyla açıldı.Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen sergiye, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurtekin Kahrıman, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin Bozkurt, Abdulbaki İnce, Metin Nari, Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Yusuf Sabaz ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı.

"Ellerinize ve emeğinize sağlık'

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya yaptığı konuşmada, "Hayatın içinde olan ve en yakın yerlerde bulunan sizin de yeteneklerinizi geliştirebildiğiniz, yeni hobiler oluşturduğunuz halk eğitim merkezlerinde eğitim alan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Ellerinize ve emeğinize sağlık. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' dedi.

"Elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz'

Halk Eğitim Merkezi'nin Küçükçekmecelilere çok fazla katkısı olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, "Halk eğitim merkezlerimiz, Küçükçekmece'de olduğu gibi Türkiye'de de çok yaygın bir eğitim veriyor. İlçemizde hem vatandaşlarımızın boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmesi noktasında, hem mesleki anlamda ciddi bir çalışmaları var. Biz de Küçükçekmece Belediyesi olarak her zaman elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Sergiye ev sahipliği yapmaktan ayrı bir memnuniyet duyuyoruz' diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kahrıman'dan Başkan Temel Karadeniz'e teşekkür

Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nurtekin Kahrıman, eserlerin bir yıllık çalışmanın ürünü olduğunu söyleyerek, kendilerine destek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür etti. Açılışta, Küçükçekmece Halk Eğitim Merkezi ve Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları İzmir yöresi halk oyunları ekibi sahne alırken, halk eğitim merkezi öğrencilerinin keman ve bağlama gösterisi ise büyük alkış aldı.

Tezhip, cam mozaik, ahşap boyama, resim, çini, tel kırma, alüminyum kabartma, kumaş boyama, gravür gibi bir çok sanat eserinin izleyiciyle buluştuğu sergi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde 18 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir.
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