23.02.2017 19:03:02

El Bab'ta yaralanan bomba imha uzmanı Kilis'e getirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcı (EYP) imhası sırasında yaralanan bomba imha uzmanı asker Kilis'e getirildi.

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Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcı (EYP) imhası sırasında yaralanan bomba imha uzmanı asker Kilis'e getirildi.Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184'üncü gününde El Bab bölgesinde EYP imhası sarasında yaralanan bir asker, zırhlı ambulans ile tahliye edilerek, Kilis'in Elbeyli Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ambulansa alınan yaralı asker, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.