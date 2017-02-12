12.02.2017 13:44:31

El Bab'ta ilerleyiş sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ın batısında bulunan El Hikmah okulu ve Zemzem caddesini kurtardı

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ın batısında bulunan El Hikmah okulu ve Zemzem caddesini kurtardı.Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon sürüyor. Özgür Suriye Ordusu'nun El Bab'ta yürütülen operasyon kapsamındaki ilerleyişi devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ta bazı noktaları ele geçirdi. ÖSO askerleri, ilerleyişi kapsamında El Bab'ın batısında bulunan El Hikmah okulu ve Zemzem caddesini terör örgütünden kurtardı.Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu ve rejim güçleri arasındaki yoğun çatışmalar ise El Bab yakınlarındaki Tadef köyünde devam ediyor.