SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
El Bab şehidinin naaşı memleketi Denizli'ye getirildi
12.02.2017 16:40:33

El Bab şehidinin naaşı memleketi Denizli'ye getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün naaşı, askeri uçakla Denizli'ye getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün naaşı, askeri uçakla Denizli'ye getirildi.

El Bab'ta terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmada şehit düşen 40 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün naaşı, Gaziantep'te yapılan askeri törenin ardından askeri uçakla Denizli Çardak Havaalanı'na getirildi. Şehidi karşılama töreninde şehidin kızları 9 yaşındaki Miraç, 14 yaşındaki Ceylin ile 15 yaşındaki Sonay Güngör, gözyaşlarını tutamayarak zorlukla ayakta durdu. Şehidin eşi Ayşe Güngör (35) ayakta durmakta güçlük çekerken, kadın askeri personel bir an olsun yanından ayrılmadı. Şehidin babası 82 yaşındaki Ali Güngör'ün tören alanında üşümesi üzerine askeri personel battaniye ile üzerini sardı. Bir vatandaş da montunu vererek şehit babasının üşümesini engellemeye çalıştı. Şehidin kızları babalarının naaşı uçaktan indiği sırada gözyaşları dökerek feryat etti. Bu sırada Vali Altıparmak, şehidin 9 yaşındaki kızı Miraç'ı teselli etmeye çalıştı. Şehidin eşi Ayşe Güngör'ün ise "Bir kerecik sarılsaydım" diye feryat etmesi yürekleri burktu.

Törene Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 11. Komando Tugayı Komutanı Albay Gültekin Yaralı, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, askeri erkan, emniyet müdür yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş, şehidin eşi Ayşe ve kızları Miraç, Ceylin, Sonay Güngör, babası Ali Güngör, kayınbabası Ali Osman ve kayınvalidesi Ümmü Gülsüm Çamlı katıldı.

Öte yandan şehidin annesi Menendi Güngör'ün (76) akşam acı haberi aldıktan sonra kalp krizi geçirdiği ve ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Anne Güngör'ün buradan Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği ve anjiyo olduğu, bu nedenle oğlunu karşılama törenine katılamadığı belirtildi.

Şehit Uzman Çavuş Emin Güngör'ün Çanakkale Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Bölüğünde görevli olduğu ve 18 yıldır asker olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehidin yarın Acıpayam Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Bakan Süleyman Soylu Mardin'de
Bakan Süleyman Soylu Mardin'de
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
12.02.2017 16:52:31
Firari mahkum eşini ve çocuklarını rehin aldı
Firari mahkum eşini ve çocuklarını rehin aldı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, eşi ve çocuklarını silahla rehin alan şüpheli, 18 saattir polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyor.
12.02.2017 16:16:56
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
Sarsıntıların sürdüğü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12.02.2017 16:08:48
Kasımpaşa farklı kazandı
Kasımpaşa farklı kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçı, ev sahibi takımın 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
12.02.2017 16:06:18
Gereksiz her sezaryen için '2 bin lira' ceza
Gereksiz her sezaryen için '2 bin lira' ceza
Sağlık Bakanı Akdağ, 'Şu anda, sezaryen başına 2 bin liraya yakın bir ceza var. Gerekirse farklı cezalar da uygulayabiliriz.' dedi.
12.02.2017 15:44:14
Diyarbakır'da PKK bağlantılı 110 işçi kovuldu
Diyarbakır'da PKK bağlantılı 110 işçi kovuldu
Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi'nin yeni başkanı, PKK bağlantılı 110 işçinin görevine son verildiğini açıkladı.
12.02.2017 15:35:06
İtalya ve Rusya’dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya’dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya, gezegenleri daha iyi tanımak için ortak bir projeye imza atacak.
12.02.2017 15:29:20
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
NATO yeniden tartışılırken...
NATO yeniden tartışılırken...
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
Nilhan Osmanoğlu: Dedemin ve Erdoğan'ın düşmanları aynı
Nilhan Osmanoğlu: Dedemin ve Erdoğan'ın düşmanları aynı
Astana'nın gelecek toplantısına kimler davet edildi?
Astana'nın gelecek toplantısına kimler davet edildi?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları