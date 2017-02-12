12.02.2017 16:40:33

El Bab şehidinin naaşı memleketi Denizli'ye getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün naaşı, askeri uçakla Denizli'ye getirildi.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün naaşı, askeri uçakla Denizli'ye getirildi.El Bab'ta terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmada şehit düşen 40 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün naaşı, Gaziantep'te yapılan askeri törenin ardından askeri uçakla Denizli Çardak Havaalanı'na getirildi. Şehidi karşılama töreninde şehidin kızları 9 yaşındaki Miraç, 14 yaşındaki Ceylin ile 15 yaşındaki Sonay Güngör, gözyaşlarını tutamayarak zorlukla ayakta durdu. Şehidin eşi Ayşe Güngör (35) ayakta durmakta güçlük çekerken, kadın askeri personel bir an olsun yanından ayrılmadı. Şehidin babası 82 yaşındaki Ali Güngör'ün tören alanında üşümesi üzerine askeri personel battaniye ile üzerini sardı. Bir vatandaş da montunu vererek şehit babasının üşümesini engellemeye çalıştı. Şehidin kızları babalarının naaşı uçaktan indiği sırada gözyaşları dökerek feryat etti. Bu sırada Vali Altıparmak, şehidin 9 yaşındaki kızı Miraç'ı teselli etmeye çalıştı. Şehidin eşi Ayşe Güngör'ün ise "Bir kerecik sarılsaydım" diye feryat etmesi yürekleri burktu.Törene Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 11. Komando Tugayı Komutanı Albay Gültekin Yaralı, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, askeri erkan, emniyet müdür yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş, şehidin eşi Ayşe ve kızları Miraç, Ceylin, Sonay Güngör, babası Ali Güngör, kayınbabası Ali Osman ve kayınvalidesi Ümmü Gülsüm Çamlı katıldı.Öte yandan şehidin annesi Menendi Güngör'ün (76) akşam acı haberi aldıktan sonra kalp krizi geçirdiği ve ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Anne Güngör'ün buradan Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği ve anjiyo olduğu, bu nedenle oğlunu karşılama törenine katılamadığı belirtildi.Şehit Uzman Çavuş Emin Güngör'ün Çanakkale Gelibolu 18. Mekanize Piyade Tugay Bölüğünde görevli olduğu ve 18 yıldır asker olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehidin yarın Acıpayam Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.