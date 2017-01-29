29.01.2017 16:59:53

El Bab şehidinin naaşı Adli Tıp Kurumundan alındı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak havalimanına götürüldü.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak havalimanına götürüldü.Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde operasyon yapan Türk birliğine terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze aracıyla alınan şehidin naaşı, memleketi İzmir'e gönderilmek üzere Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehit uzman çavuşun cenazesinin Gaziantep Havalimanı'nda saat 17.30'da yapılacak törenin ardından askeri uçakla memleketi İzmir'e götürüleceği bildirildi.