El-Bab şehidinin cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurması sonucu şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi.
Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurması sonucu şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi.
Suriye'de Türk askerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurması sonucu şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un cenazesi, Gaziantep'ten uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'na getirildi. Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, daha sonra karayoluyla memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığı'ndaki morga getirildi. Tekbirler eşliğinde karşılanan şehit Akkuş'un cenazesi, yarın Kaynarca ilçesi Uzakkışla Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.