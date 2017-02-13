13.02.2017 23:39:03

El Bab şehidinin cenazesi Gaziantep'e getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği Suriye'nin El Bab kentinde şehit düşen Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi Gaziantep'e getirildi.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği Suriye'nin El Bab kentinde şehit düşen Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi Gaziantep'e getirildi.Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab kentinde terör örgütü DAEŞ ile girilen çatışmada şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Tevlim'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Aslen Erzincanlı olan şehidin cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından ailesinin yaşadığı Kocaeli'ye gönderilecek.